Ölümüne Neden Olmuştu, Ailesi Açıkladı: 'Fatma Zehra Kınık, Bize Para Teklif Etti'

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, İstanbul Beykoz'da otomobiliyle çarptığı motosikletteki 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, Yavuz Selim Öztürk ile Muammer Kızıl'ın yaralanmasına neden olmuştu. Fatma Zehra Kınık Demir'in 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava devam ederken bir skandal daha ortaya çıktı.

BirGün'ün haberine göre, Barlasçeki'nin ailesi adına konuşan teyzesi Kübra Doğan, Fatma Zehra Kınık Demir’in kendilerine tazminat adı altında para ödemeyi teklif ettiğini söyledi. Kübra Doğan, "Fatma Zehra Kınık’ın avukatı bizim avukatımızı arayarak manevi tazminat ödeyebileceklerini belirterek uzlaşmak istemişler. Buradan kamuoyuna duyuruyorum, biz pazarlık değil adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmıştı.

Kazada motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlasçeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalarına sebep olmuştu. Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Barlasçeki ise yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Daha sonra Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlenmişti. Fatma Zehra Kınık'ın yargılanacağı davada ilk duruşma 30 Ekim'de görülmüştü.

İddianamede, Fatma Zehra Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: BirGün