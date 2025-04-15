'Elektrikli Bisiklet' Cinayeti

Olay 11 Nisan günü, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi Sınır Sokak’taki bir portakal bahçesinde meydana geldi. Bahçede bekçilik yapan Ramazan Aslan, husumetli olduğu Mehmet Kutlu ile görüşmek üzere buluştu. İkili arasında çıkan tartışma, karşılıklı küfürleşmenin ardından kavgaya dönüştü. Aslan, belinden çıkardığı tabancayla Kutlu’ya ateş etti. Göğsüne isabet eden üç kurşunla ağır yaralanan Kutlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Aslan ise olay yerinden kaçtı.

BİSİKLET CİNAYETİ

Cinayet sonrası soruşturma başlatan polis, Aslan’ın Kutlu’ya geçtiğimiz yıl 8 bin lira karşılığında elektrikli bisiklet sattığını, ancak parasını alamadığı için aralarında husumet doğduğunu tespit etti. Teknik takibin ardından şüphelinin Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi’nde olduğu belirlendi. Bölgede yapılan araştırma sonucu Ramazan Aslan, bir kahvehanede otururken yakalandı. Üzerinde yapılan aramada cinayet silahı da ele geçirildi.

'BİR ANLIK ÖFKEYLE ATEŞ AÇTIM'

Emniyetteki sorgusunda Aslan, “Mehmet’e, geçtiğimiz yıl 8 bin lira karşılığında elektrikli bisiklet sattım. Fakat bu zamana kadar parayı ödemedi. Ben de paramı ya da elektrikli bisikletimi geri vermesini istedim. Vermeyeceğini söyleyince tartışma çıktı, bana küfretti. Bir anlık öfkeyle ateş açtım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA