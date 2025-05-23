Ölen Bebeklerinin Cesediyle Günlerce Yaşadılar! Kan Donduran Olayda Mahkeme Kararını Verdi

Adana'da iki aylık bebeklerinin cansız bedenini siyah bir poşete koyarak 10 gün boyunca aynı evde yaşamaya devam eden anne ve babaya 25’er yıl hapis cezası verildi. Seyhan ilçesinde meydana gelen olay, annenin itfaiyeden yardım istemesiyle ortaya çıktı.

İTFAİYEYİ ARAYINCA ORTAYA ÇIKTI

27 Mart 2023 tarihinde Ayşegül Talay, evde anahtarını unuttuğu gerekçesiyle itfaiyeyi aradı. Eve giren ekipler, siyah bir poşetin içinde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini buldu. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, çiftin uyuşturucu geçmişi olduğunu ve çocuğun ölümünden sonra günlerce onunla aynı evde kaldıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan Suat ve Ayşegül Talay çifti tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında “ihmalli davranışla kasten öldürme” suçlamasıyla Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürecinde çiftin cezai ehliyetlerinin tam olduğu, Adli Tıp Kurumu raporuyla kesinleşti.

Karar duruşmasında mahkeme savcısı, sanıkların ağır kusurla hareket ettiklerini belirterek cezalandırılmalarını istedi. Sanık avukatları ise olayın kasten değil taksirle gerçekleştiğini savunarak tahliye talebinde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanıkların cezalandırılması yönünde görüş sundu.

SÖYLEDİKLERİ 'PES' DEDİRTTİ

Son sözleri sorulan baba Suat Talay, kızını kaybetmenin acısını yaşadığını söyleyerek kendisini ifade edemediğini belirtti. Anne Ayşegül Talay ise önceki ifadelerini tekrarlayıp çocuğunun nasıl öldüğünü bilmediğini dile getirdi. Her iki sanık da tahliye talep etti.

Mahkeme heyeti, bebeklerinin ölümünden sonra gerekli müdahalede bulunmadıkları ve ihmali davranışla kasten ölüme sebep oldukları gerekçesiyle Suat ve Ayşegül Talay’ı 25’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk hâlinin devamına hükmedildi.

Kaynak: İHA