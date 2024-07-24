Başkentte Acı Olay! Asansör Boşluğuna Düşen 15 Yaşındaki Stajyer Öğrenci Öldü

Ankara'da bir stajyer öğrenci feci şekilde öldü. Stajyer olarak çalıştığı inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşen 15 yaşındaki Eren Alperen Kocayavuz hayatını kaybetti.

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Başkentte Acı Olay! Asansör Boşluğuna Düşen 15 Yaşındaki Stajyer Öğrenci Öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Atatürk Mahallesi Kurbantepe Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde iş cinayeti yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olan Eren Alperen Kocayavuz, stajyer olarak bulunduğu bir inşaatta dengesini kaybederek 6'ncı kattan asansör boşluğuna düştü.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocayavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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Ankara İş cinayeti
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