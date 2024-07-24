Borcunu Ödemeye Giderken Kalp Krizi Geçirip Öldü!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Yeni Sanayi Sokak'ta saat 15.00 sıralarında, Sümerbank'tan emekli olduğu öğrenilen 66 yaşındaki Resul Abdülhalim, yolda seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Bu sırada Abdülhalim yönetimindeki araç, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyere çarparak durdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdülhalim'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Abdülhalim'in cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA