Feci Kaza! Karşı Şeride Geçip Motosiklete Çarptı: Yaralılar Var

Tokat'ta Erek Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ömer Faruk Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjden diğer şeride geçerek karşı yönden gelen Efehan K. yönetimindeki motosiklete çarptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çarpmanın etkisiyle motor sürücüsü Efehan K. yol kenarında bulunan araçların üzerine düştü. Otomobil ise oto yıkama dükkanına girerek durabildi. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Efehan K. ve Ömer Faruk Ç. olay yerine gelen ambulans ile Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralıların Tokat Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA