Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Sivas, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık