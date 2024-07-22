Fabrikada İş Cinayeti! 23 Yaşındaki İşçi, Mermer Kesme Makinesine Sıkışarak Öldü

Burdur'da bir mermer fabrikasında 23 yaşındaki işçi feci şekilde can verdi. Mermer kesme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fabrikada İş Cinayeti! 23 Yaşındaki İşçi, Mermer Kesme Makinesine Sıkışarak Öldü

Burdur'un Tefenni ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında, dün saat 17.00 sıralarında bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki işçi Hüseyin Mert Kök, fabrikada çalıştığı sırada talihsiz bir kaza sonucu mermer kesme makinesine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kök'ün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiğini ve iş güvenliği önlemlerinin yeterli olup olmadığını belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme yapacak.

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Kaynak: İHA

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