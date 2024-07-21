Aydın'da İş Cinayeti: Eski AKP’li Vekilin Şirketine Soruşturma

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Devlet Su İşleri’nin (DSİ) içme suyu isale hattı çalışması yapılırken meydana gelen göçükle ilgili eski AKP milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın aile şirketine soruşturma başlatıldı.

3 İŞÇİ ÖLDÜ 5 ŞÜPHELİDEN 4’Ü SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü olmak üzere gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü serbest bırakıldı.

14 Temmuz’da gerçekleşen göçükte toprak yığını altında kalan 3 işçi yaşamını yitirirken 1 işçi ise yaralı olarak kurtarılmıştı. Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre söz konusu projenin ihalesini Sosyal Mühendislik ve Makrotel İletişim İnşaat ve Sistem 2023 Yapı iş ortaklığı aldığı öğrenildi.

MİLYARLARCA LİRALIK İHALELER

İhalenin bedeli 469 milyon 665 bin TL olduğu belirlenirken ihaleyi alan şirketlerden “Soysal Mühendislik” firmasının eski AKP’li milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın aile şirketi olduğu ortaya çıktı. Yakın zamanda Mallı, şirketin ortakları arasında yer alıyordu. Şirketin şimdiki ortakları ise Muhammed Hafız Osman Mallı ve Salih Mehmet Mallı’dan oluşuyor. Şirket bugüne dek birçok içme suyu, boru hattı ve altyapı ihalesine imza attı.

Şirketin kamudan aldığı ihalelerin bedeli 1 milyar 476 milyon 902 bin TL. Ayrıca şirket geçen ay İstanbul Arnavutköy’de Kanal İstanbul güzergahındaki “Dursunköy 2. Etap Genel Altyapı, İmar Yolları ve Sanat Yapıları İnşaatı İşi” ihalesini de 1 milyar 250 milyon TL’ye aldı.