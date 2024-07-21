Kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Mersin'de define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Mezitli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: İHA
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