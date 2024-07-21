Mersin'de define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Mezitli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İHA