Kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

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Kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Mersin'de define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Mezitli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İHA

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