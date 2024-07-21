Tarihi Çocuk Esirgeme Kurumu, Yandaş Vakıf ve Derneklere 80 Liraya Kiralanmış

Atatürk'ün emri ile kurulan Ankara Ulus'taki tarihi Çocuk Esirgeme Kurumu binasının vakıf ve derneklere 80 liraya kiralandığı ortaya çıktı. Vakıf ve derneklerin ise binayı mevzuata aykırı olarak üçüncü kişilere 5 bin liraya kiraya verdiği öne sürüldü.

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Tarihi Çocuk Esirgeme Kurumu, Yandaş Vakıf ve Derneklere 80 Liraya Kiralanmış

Ankara Ulus'ta bulunan tarihi Çocuk Esirgeme Kurumu binasının vakıf ve derneklere 80 liraya kiralandığı öne sürüldü.

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara'da bulunan Çocuk Esirgeme Kurumu binasının vakıf ve derneklere verildiği iddiasını TBMM gündemine getirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Akkuş İlgezdi, "Şu anda tarihi binada boş olan dükkanların üzerinde kiralık yazısı asılı. Kurumdan 80 liraya kiraladıkları dükkanları 5 bin liraya üçüncü kişilere kiralıyorlar. Mevzuata göre derneğin üçüncü kişilere dükkanları kiralaması yasakken, o kadar rahatlar ki kiralık tabelaları asılmış dükkanlara. Mevzuatı yok sayan, rahatlıkla sanki kendi mülkleriymiş gibi tabelaları asan vakıf ve dernekler kim ya da kimlerden güç alıyor? Bu binanın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SHÇEK arasında bir protokolle çocuk müzesi olması gerekirken, yandaşlara rant kapısı oluyor" dedi.

Akkuş İlgezdi, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’a şu soruları yöneltti:

"Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait olan bina hangi vakıf ve derneklere kaç yıllığına, ne kadar ücrete kiralanmıştır? Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait olan bina hangi şahıslara ve şirketlere kaç yıllığına, ne kadar ücrete kiralanmıştır?

Vakıf ve dernekler tarafından üçüncü kişilere kiralanmasına neden ve nasıl engel olunmamıştır?

Mevzuata aykırı olarak üçüncü kişilere kiralama yapılmasına göz yuman yetkililer hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır, açılmamışsa gerekçesi nedir, bu soru önergesi sonrasında bir soruşturma başlatılacak mıdır?"

Kaynak: ANKA

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