O Şehirde Yaşayanlar Dikkat: Kavurucu Sıcak Vuracak, Termometreler Altüst Olacak

Eskişehir'de mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülen hava sıcaklığının 42 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı, bugün öğle saatlerinden sonra Bilecik'in Bozüyük, Söğüt ve İnhisar ileçeleri, Eskişehir'in Sarıcakaya, Mihalgazi, İnönü ve Tepebaşı ilçeleri ile Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca akşam saatlerinde Eskişehir'in Sarıcakaya, Mihalgazi ve İnönü ilçeleri ile Bilecik'in Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde yerel şiddette gök gürültülü sağanak yağışın devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması ve mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, bugün öğle saatlerinden sonra ve bu akşam ilk saatlerde zaman zaman saatte 30 ile 50 kilometre hızla kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Öte yandan Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 42 derece ile Sarıcakaya ve 41 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA