Adana'da Feci Kaza: Otomobil Göle Uçtu, 4 Kişilik Aile Yok Oldu

Feci kaza Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel Aydoğmuş'un kullandığı 01 JG 944 plakalı otomobil, Çatalan Köprüsü'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyere çarpan araç, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Göldeki çalışmada ilk olarak 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı.

YAKINI GÖLE ATLAMAK İSTEDİ

Aradan 2.5 saat geçmesine rağmen anne, baba ve diğer çocuğa ulaşılamadı. Bu duruma tepki gösteren ailenin bir yakını göle atlamak istedi. Şahsı polis ve araya giren vatandaşlar ikna etmeye çalıştı.

Şahıs bir süre göle atlamak için ısrar etse de daha sonra ikna oldu. Bu arada, arama çalışmalarını izleyen ailenin yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

ANNE, BABA VE DİĞER ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ

Devam eden incelemede suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Tekneyle karaya çıkarılan cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil de vinçle köprüye çıkarıldı.

Pikniğe gittikleri öğrenilen ailenin olay yerine gelen yakınları, gözyaşı döktü.

Kaynak: Ajanslar