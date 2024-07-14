Aydın'da Göçük Faciası: Ölü ve Yaralılar Var
Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu hattı kazı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük faciasında 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralı kurtarıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu hattı kazı çalışmaları sırasında meydana gelen trajik bir göçük olayında 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralı kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle'deki içme suyu hattı kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçme suyu hattı kazısında çalışan işçilerden göçük altında kalan 3'ü yaşamını yitirdi, 1'i yaralı kurtarıldı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN MESAJ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın’da içme suyu hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiler için X hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 3 kişiye Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.”
Kaynak: ANKA