Kaza Yaptı, Aracı Bırakıp Kaçtı!

Pendik'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak alt yola düştü. Sürücü otomobilini olay yerinde bırakıp kaçarken, polis soruşturma başlattı.

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Kaza Yaptı, Aracı Bırakıp Kaçtı!

İstanbul Pendik'te Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan bariyere vurarak aydınlatma direğine çarptı. Bu sırada savrulan otomobil, kontrolden çıkarak alt yola düştü.

ARACI BIRAKIP KAÇTI

Kaza sonrası araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran sürücü, otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri araçta ve çevresinde inceleme yaparken, otomobil çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

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Pendik Trafik kazası
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