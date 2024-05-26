'Başıboş köpekler' uyutulacak mı? AKP'li Abdullah Güler'den açıklama

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler ‘başıboş köpek düzenlemesi’ne ilişkin konuştu. Düzenlemenin henüz tamamlanmadığını açıklayan Güler, yapılacak düzenleme kapsamında, saldırganlığı devam eden ve kuduz riski taşıyan hayvanların uyutulacağını söyledi.

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'Başıboş köpekler' uyutulacak mı? AKP'li Abdullah Güler'den açıklama

AKP’nin ‘başıboş köpek düzenlemesi’ adı altında hazırladığı yasal düzenleme uzun süredir tartışılan bir konu. Taslak metinde yer alan uyutma maddesine hayvan severler ve muhalefetten tepki geldi. Kanal 7 yayınında konuk olan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışmanın son şeklinin henüz verilmediğini vurguladı ve gelen eleştirilere cevap verdi.

''KUDUZ TEHLİKESİ OLANLAR UYUTULACAK''

Yapılması planlanan düzenlemenin, sokak hayvanlarını sahiplendirmek ve barınaklarda korumak olduğunu belirten Güler, “En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunları aşama aşama desteklenmesi gerekiyor.” diye konuştu. Mevcut barınakların genellikle orman alanlarında bulunduğunu vurgulayan Güler, Bu barınaklarda kalmayan, orman alanlarda yaşayan hayvanlarda ciddi bir kuduz tehlikesi oluşmuştur. Bu hayvanların yaşam alanlarını tehlikeye sokuyor. Burada hayvan satışının sıkı denetiminin oluşturulması ve önlem alınamayacak hayvanların uyutulması konusunda çalışma yürütülüyor.” dedi.

''10-15 GÜN İÇİNDE PAYLAŞACAĞIZ''

AKP grup başkanvekillerinin, önümüzdeki günlerde muhalefet partilerini ziyaret edeceğini söyleyen Güler, bu görüşmelerden sonra düzenleme ile ilgili çalışmalar başlatacaklarını belirterek “10-15 gün içerisinde düzenlemeyi paylaşacağız.” dedi.

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