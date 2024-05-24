Erdoğan'ın eski metin yazarı köpek katliamını böyle savundu: "Yaşamak için öldürmek gerek"

AKP ‘başıboş köpek düzenlemesi’ adı altında hazırladığı yasal düzenlemeyle gözleri üzerine çekti. AKP’nin yasa teklifinde sokak köpeklerinin uyutulması öngörülüyor. Teklife göre; 30 gün boyunca sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak.

Bu tasarı büyük tepki çekerken hayvan hakları savunucuları protesto etti.

"YAŞAMAK İÇİN ÖLDÜRMEK GEREK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, AKP’nin sokak hayvanlarını katledecek tasarıyı "Yaşamak için öldürmek" sözleriyle savundu. Yasa taslağına gelen tepkilere yanıt veren Ünal, “Eğer çıkacak yasa köpek terörünü kökten çözmezse, toplum kendi meselesini kendisi çözmeye girişecek, bunun da her açıdan olumsuz sonuçları olacaktır” dedi.

Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer yasa öngörüldüğü gibi çıkarsa, sıkı takip edilen sahiplendirme ve itlaf gibi iki seçenek olacak. Bu da sokaklarımızı esir alan başıboş köpek terörünün sonunu getirecek. Burada risk şu: Yasanın görüşülme aşamalarında, mama firmalarının da kışkırtması ve desteğiyle, örgütlü azınlığın sesi örgütsüz yığınların sesini bastırabilir. Çirkeflik, ağırbaşlılığı sindirebilir. Dolayısıyla şu anlamsız, gereksiz ve tabansız korkunun artık aşılması, hakikatin cesaretle dile getirilmesi gerekiyor. Özellikle siyasetçilerin bu topa girmesi, halkın hissiyatına tercüman olması bekleniyor. Gazeteciler, yazarlar, belediye başkanları, STK’lar seslerini yükselterek Meclis’in işini kolaylaştırmalı."