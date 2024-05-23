Rolex'i ile gündem olmuştu: AKP'li Yenişehirlioğlu, sokak hayvanlarının 'uyutulmasını' böyle savundu: "Toplumun sesine kulak verdik"

AKP’nin ‘başıboş köpek düzenlemesi’ adı altında hazırladığı yasal düzenlemeye tepkiler büyüyor. Sahiplendirilemeyen köpeklerin öldürülmesini içeren yasa hakkında AKP çalışmalara başladı. Daha önce lüks Rolex marka saati ile gündem olan AKP Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, “İlla İngiltere modeli olacak diye bir modelden söz etmiyoruz. Toplumun sesine kulak verdik” dedi. Yenişehirlioğlu, önümüzdeki hafta bu konuda muhalefet partileriyle de görüşme yapacak.

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Rolex'i ile gündem olmuştu: AKP'li Yenişehirlioğlu, sokak hayvanlarının 'uyutulmasını' böyle savundu: "Toplumun sesine kulak verdik"

Geçmişte yüz binlerce TL değerindeki Rolex saati ile gündeme gelen AKP'li Yenişehirlioğlu, köpeklerin uyutulmasını savundu. AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme çalışmaları hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplumun son yıllarda gündeminin saldırgan sokak hayvanları olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, siyasetin, milletin taleplerini karşılamak mecburiyetinde olduğunu söyledi.

"NİHAİ OLARAK BİR METİN OLUŞTURULDUĞUNDA BUNU MECLİSE SUNACAĞIZ"

AKP Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı detaylı bir çalışma yürütüyor. Benim burada yaptığım; konunun paydaşlarıyla STK, gazeteciler, akademisyenler, konunun mağdurları, bu konuda hassasiyeti olan milletvekilleri ve farklı kesimden vatandaşlarımızı dinlemek, onların aktardıklarını not almak, bundan bir çıkarım elde etmek ve onların çözüm önerilerini dinlemek. Yaptığım çalışmalar bu doğrultuda. Bu çalışmaları yürütüp daha sonra bütün paydaşlardan aldığım bu bilgileri raporlaştıracağım ve gündeme getireceğiz. Nihai olarak bir metin oluşturulduğunda bunu meclise sunacağız."

"BU ÇALIŞMALARI YAKLAŞIK OLARAK 15 GÜN YÜRÜTECEĞİM"

Kanun teklifinin Komsiyon'da değerlendirildikten sonra Genel Kurul'da milletvekillerinin onayına sunulacağını kaydeden Yenişehirlioğlu, "Bu çalışmaları yaklaşık olarak 15 gün yürüteceğim. Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunulacak." diye konuştu.

Muhalefet milletvekillerini de dinleyeceğini ve çözüm önerilerini alacağını aktaran Yenişehirlioğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, diğer partilerin grup başkanlarıyla görüşerek bu konuda hassasiyeti olan milletvekillerinin belirlenmesini isteyeceğini ve bu belirlenen isimlerle de görüşmeler yapacağını dile getirdi.

"AMACIMIZ; ORTAK NOKTAYA ULAŞMAK"

Meclis ayağında çalışmaları kendisinin yöneteceğini söyleyen Yenişehirlioğlu, "Yara açmadan, bölmeden, parçalamadan, buradan düşmanlıklar üretmeden toplumun sesine kulak verdik. Amacımız; ortak noktaya ulaşmak ve herkesin kabul edebileceği bir çözüme ulaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

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