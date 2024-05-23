Sevgilisi onu terk edince lokma döktürdü: Kendisinden kurtulduğum için hayır lokması dağıtıyorum

İstanbul Maltepe'de bir kişi, sevgilisinin kendisini terk etmesi sonrası “Allah kurtardı” pankartıyla lokma döktürdü.

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Maltepe’de sevgilisi tarafından terk edilen Kadir Sarıca isimli vatandaş, “Allah kurtardı” pankartıyla lokma döktürerek dağıttı. Sevgilisinin kendisini 350 bin TL dolandırdığını öne süren Sarıca, "Kendisinden kurtulduğum için hayır lokması dağıtıyorum" dedi.

Maltepe’de yaşayan Kadir Sarıca isimli vatandaş, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ayşenur Ç. tarafından terk edildi. 6 aydır sevgilisi Ayşenur Ç.’ye ulaşamayan Sarıca, sevgilisinin arkadaşının aracılığıyla 350 bin TL dolandırıldığını anladı.

Sevgilisinin işsiz olduğu dönemde sevgilisine ve çocuğuna maddi manevi destek olduğunu belirten Sarıca, Ayşenur Ç. tarafından dolandırıldığını iddia etti. Evlenmeden sevgilisinin gerçek yüzünü gördüğünü belirten Sarıca, “Allah kurtardı” pankartıyla lokma döktürerek vatandaşlara dağıttı.

'KENDİSİNDEN KURTULDUĞUM İÇİN HAYIR LOKMASI DAĞITIYORUM'

Maltepe sevgisi tarafından terk edilen Kadir Sarıca, “Tanışmış olduğum hanımefendi evlenme vaadi ile bir sene boyunca tüm masraflarını bana karşılattı. İşin sonunda aldatıldığımızda kullanıldığımızı öğrendik. Bu durumu hanımefendinin kendi arkadaşından bizzat öğrendim. Kendisine ulaşmaya çalıştığımda ise telefonlarıma çıkmadı. Ne ailesine ne de kendisine ulaşabiliyorum. Sırra kadem basmış durumdalar. Ben de artık kendisinden kurtulduğum için hayır lokması dağıtıyorum. Ortalama 350 bin lira gibi bir kaybım var. Yaklaşık bir sene boyunca kendisine maddi destek verdim. Gündelik hayatındaki masrafları, çocuğunun masrafları ve benzeri konularda harcamalar yaptım. Karşılığında ise nankörlük gördüm. Erkeklere şu mesajı vermek istiyorum, 'kesinlikle fedakarlık yapmayın'” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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