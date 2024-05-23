Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 1000. hafta eylemine izin verilecek

AKP'li Özlem Zengin, Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 1000. hafta eylemlerine 'daha geniş katılımla' izin verileceğini açıkladı.

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Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 1000. hafta eylemine izin verilecek

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 1000. Hafta eylemlerine bu hafta izin verileceğini açıkladı.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Zengin, "Biraz evvel Sayın Valimizle de teyit ettim. Kendileri bu toplantıyı gerçekleştirecekler" diye konuştu.

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Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargı önünde hesap vermesini talep etmek için 1995 yılından beri her hafta Galatasaray Meydanı’nda yaptıkları eylem bu hafta 1000. Haftasına girecek.

AKP’li Zengin de Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, "Cumartesi Anneleri, geçtiğimiz haftalarda beni ziyarete geldiler. Diğer siyasi partileri de ziyaret ettiler. Neticesinde hem İçişleri Bakanımızla hem Sayın Valimizle görüşmelerimiz oldu. Ayın 29'unda toplantılarının 1000'incisini yapacaklar. Biraz evvel Sayın Valimizle de teyit ettim. Kendileri bu toplantıyı gerçekleştirecekler. Zaten her hafta yapmaya devam ediyorlar. Daha geniş bir katılımla bu hafta toplantılarını yapacaklar. Burada ince bir çizgi var. Bizim için Cumartesi Anneleri'nin hassasiyetleri, acıları önemli ama bu acılardan yola çıkarak bir farklı yöne yönelinmesine de bunun suistimal edilmesine de müsaade etmemek gerekiyor. Bize düşen hukuken de yapılması gerekenlerin takibidir" diye konuştu.

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