Bakan Fidan'dan 'vize serbestisi' açıklaması: 'Eksik kalan hususların tamamlanması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısında konuştu.

Varhelyi, toplantıda Türkiye ve AB arasındaki ilişkiyi canlandırmayı taahhüt etti.

Varhelyi ayrıca, geçen yıl Türkiye'den yapılan vize başvurularında yüzde 30'luk artış olduğunu ifade ederek Fidan ile vize alımının kolaylaştırılması konusunda görüştüklerini de belirtti.

Varhelyi, Türkiye ile AB'nin ticaret hacminde geçen yıl rekor seviyeye ulaşıldığını; 200 milyar euronun üstüne çıkıldığını aktardı.

BAKAN FİDAN: AB İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDAN ASLA VAZGEÇMEDİK

Bakan Fidan da toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin AB ile ilgili çalışmalardan vazgeçmediğinin altını çizdi. Fidan, “Onlar (AB) tercih kullanmıyor diye kendi merkez ülke olma stratejimizden ve tarihsel yolculuğumuzdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Fidan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile Türkiye'nin aday ülke statüsünü ve genişleme ile ilgili konuları görüştük. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerek. Bu konuda prensipte anlaştık.

Vize meselesinde iki aşamalı çalışıyoruz. Birincisi, AB-Türkiye arasında vize serbestliğine gidilmesi. Bu konuda eksik kalan hususların tamamlanması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız vize serbestisinde AB ile müzakereyi tam anlamıyla başlatmak.

Son zamanlarda AB'de vize konularında ciddi sıkışma olmaya başlamıştı. Avrupalı meslektaşlarımızla bunu epeydir müzakere ediyoruz. Başta iş insanları ve öğrencilerimiz olmak üzere vize kolaylığının sağlanması için hem AB ülkeleriyle birebir konuşuyoruz hem de AB kurumlarıyla bu konuyu görüşüyoruz.

Onlar (AB) tercih kullanmıyor diye kendi merkez ülke olma stratejimizden ve tarihsel yolculuğumuzdan vazgeçmeyeceğiz."