İran yalanladı, MSB'den bir 'Akıncı' açıklaması daha geldi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın öldüğü helikopter kazasının ardından helikopterin enkazının Türkiye’nin gönderdiği Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) bulduğu açıklanmıştı.

İran tarafından yapılan açıklamada ise, Türkiye’nin açıklaması yalanlanmış ve helikopterin enkazının İran İHA’larıyla bulunduğu savunulmuştu.

İranlı yetkililer Akıncı İHA'nın bulduğu konumun enkazdan 10 kilometre uzağı gösterdiğini belirtmişti.

MSB BİR KEZ DAHA ‘AKINCI BULDU’ DEDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk düzenlediği basın toplantısında, helikopteri Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) bulduğunu bir kez daha söyledi.

Aktürk konuya ilişkin açıklamasında, şunları söyledi:

"Türkiye kötü gününde İran’ın yardımına koşmuş, iyi komşuluk ve dostluğun gereğini yerine getirmiştir. O gün neler yaşandığı saat saat Sn. Bakanımız tarafından açıklanmıştır. Herkes arama çalışmalarını sosyal medyada canlı olarak izledi. Burada bizim açımızdan önemli ve gurur duyulması gereken 3 nokta var; Acil durumlarda devlet kurumlarımızın koordineli ve süratli reaksiyonu, özellikle İHA teknolojisinde yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği nokta ve bu sayede kazandığımız yetenekler ile kabiliyetler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun yetişmiş personelinin yerli ve milli savunma sanayimiz sayesinde kazandığı bu kabiliyetleri ve teknolojiyi kullanma becerisidir."