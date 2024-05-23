ÖSYM son dakika duyurdu: YKS giriş belgeleri açıklandı!

8-9 Haziran'da yapılacak YKS sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı

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ÖSYM son dakika duyurdu: YKS giriş belgeleri açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Haziran'da uygulanacak 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da uygulanacak 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

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