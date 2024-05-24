Seçil Erzan’ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 28 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan banka şube müdürü Seçil Erzan'ı adliyeye getiren araç kaza yaptı. Kazada aracın camlarının kırıldığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
> <

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan bugün dördüncü kez hakim karşısına çıkıyor. Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava bugün görülmeye devam edecek.

Tekrardan hakim karşısına çıkmak için cezaevinden getirilen Seçil Erzan'ın içerisinde bulunduğu araç kaza geçirdi. Büyükçekmece taraflarında seyir halinde iken yoldan sıçrayan taş cezaevi aracının ön camına isabet etti.

Aracın ön camı patladı. Kazanın yaşanmasıyla birlikte Seçil Erzan başka bir cezaevi aracına nakledildi. Erzan 1 saatlik gecikmenin ardından adliyeye getiriliyor.

Hakan Ateş, Seçil Erzan hakkında ilk kez konuştu: "Her bankada olur..."Hakan Ateş, Seçil Erzan hakkında ilk kez konuştu: "Her bankada olur..."Gündem

Etiketler
Seçil Erzan Fatih Terim Arda Turan Futbol
Son Güncelleme:
Show TV'nin en çok izlenen dizilerindendi. Sandık Kokusu dizisinden üzen karar Show TV'nin en çok izlenen dizilerindendi. Sandık Kokusu dizisinden üzen karar
İBB'nin kurban bağışı kampanyası başladı: Hisse bedeli 14 bin lira İBB'nin kurban bağışı kampanyası başladı: Hisse bedeli 14 bin lira
Kızılcık Şerbeti’nde flaş gelişme! Diziye veda eden oyuncular belli oldu Kızılcık Şerbeti’nde flaş gelişme! Diziye veda eden oyuncular belli oldu
Taksici cinayetinde katilin cezası belli oldu Taksici cinayetinde katilin cezası belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti
Resmi Gazete'de yayımlandı: YÖK, yönetmelikteki tartışmalı maddeyi yeniden düzenledi YÖK, yönetmelikteki tartışmalı maddeyi yeniden düzenledi
İslam Memiş, o ayı işaret etti: Bir şeylerin hazırlığı yapılıyor İslam Memiş, o ayı işaret etti: Bir şeylerin hazırlığı yapılıyor
Kulis: AKP'de yerel seçim yenilgisinin faturası kesilmeye başlandı, seri istifalar yolda Kulis: AKP'de seri istifalar yolda
Emeklilere 'Kurban Bayramı' öncesi çifte ödeme: Toplu yatacak! Emeklilere 'Kurban Bayramı' öncesi çifte ödeme