Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan 'sokak hayvanları' açıklaması: Hiçbir canlının yaşamına son verme hakkımız yok

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sokak köpeklerinin "uyutulmasını" da içereceği bildirilen yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sahipsiz sokak hayvanlarının saldırılarına uğrayan yurttaşların ve ailelerinin hassasiyetlerini anladıklarını ve ortada ciddi bir sorun olduğunu kabul ettiklerini kaydeden Akpolat, sorunun çözümünün öldürmekten değil, yapıcı ve koruyucu politikalardan geçtiğine dikkati çekti.

Akpolat, şunları söyledi:

“Beşiktaş Belediyesi olarak savunmasız hiçbir canlının yaşamına son verme hakkını kendimizde görmüyoruz. MOBİVET Sokak Hayvanları Ambulansı’mız ve acil müdahale aracımızla İBB dışında 7/24 can dostlarımızın sağlığı için görev başında olan tek ilçe belediyesiyiz. Bunun yanı sıra 5 araçlık uzman ekibimiz, 6 veteriner ekibimiz ve 7 veteriner teknikerimizle can dostlarımıza sahip çıkıyoruz. Sokaklarda yaşayan can dostlarımızın güvenliği için ilçede 150’den fazla noktaya uyarı tabelaları yerleştirdik. 5 yılda 80 bin can dostumuza ulaştık ve 30 bin ton mama dağıttık. Engelli Kedi Ünite’mizde daha önce şiddete uğramış, kazalar sonucu uzuv kaybı yaşamış, tedaviye ihtiyaç duyan Beşiktaş’ın tüm kedilerine sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için özel bakım ve destekler uyguluyoruz. Ülkemizin hayvan temalı müzesi olan Kedi Müze’mizi Beşiktaş’a kazandırdık.

Sokak hayvanları konusu bütüncül biçimde ele alınması gereken bir konudur. Çözüm de kapsayıcı ve bütüncül olmalıdır. Yurttaşlarımızın güvenliği, hayvanların yaşam hakları ve insanlık durumumuz bu meselenin temel ölçütleridir. Öldürmenin değil en iyi şekilde yaşamanın ve yaşatmanın yanındayız. Yapıcı ve koruyucu politikaları destekliyoruz. Pusulamız her zaman olduğu gibi vicdanımız, sorumluluklarımız ve ortak aklımızdır.”

Kaynak: ANKA