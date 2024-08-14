Başakşehir'de Korkutan Yangın: Ağaçlık Alan Baştan Aşağı Alev Aldı

Başakşehir'de otluk alanın birçok noktasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangının nedeni bilinmiyor.

Başakşehir'de Korkutan Yangın: Ağaçlık Alan Baştan Aşağı Alev Aldı

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Şamlar Mahallesi'nde Sazlıdere Barajı'nın çevresindeki yaklaşık 100 dönümlük otluk alanın birçok noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Başakşehir'in yanı sıra Arnavutköy, Avcılar, Küçükçekmece gibi çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan müdahale için helikopter desteği de istendi. Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri, barajdan aldığı suyu yanan alanların üzerine bırakarak çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangının söndürüldüğü bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

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Kaynak: DHA

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