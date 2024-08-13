Sakarya'da Yangın Paniği: İşletme Küle Döndü

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir işletme alevlere teslim oldu. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, işletme küle döndü.

İşletmenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA