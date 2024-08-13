Sivrisinekle Mücadelede Drone’lu Çözüm

Kahta ilçesinde sivrisinekle mücadelede ulaşılamayan bölgelerin ilaçlanmasında drone isimli cihazlar kullanılıyor.

Sivrisinekle Mücadelede Drone’lu Çözüm

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sivrisinekle mücadelede ulaşılamayan bölgelerin ilaçlanmasında dron kullanılıyor.

Kahta’da sivrisinek sorununun olabildiğince daha az yaşanması için Kahta Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilçede bir ilke imza attıklarını belirten Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, sivrisinek ve karasinek gibi hastalık taşıyan haşerelere karşı mücadelenin etkinliğini artırmak için drone ile ilaçlama çalışmalarına başladığını söyledi.

Başkan Hallaç, “Bu yenilikçi yöntemle, ulaşılması zor üreme alanlarına daha hızlı ve etkili müdahale ederek, siz değerli hemşerilerimizin sağlığını korumayı hedefliyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte, periyodik olarak yürüttüğümüz ilaçlama çalışmalarında doğa dostu ve insan sağlığına zararsız biyosidal ürünler kullanıyoruz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda açık ve kapalı alanlarda titizlikle çalışmaya devam ediyoruz. Kâhta’mızın huzuru ve sağlığı için yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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