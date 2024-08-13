İstanbul'da Korkutan Yangın! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede gökyüzünü kaplarken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

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İstanbul Esenyurt'ta bir zincir marketin lojistik deposunun bahçesinde bulunan paletler yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi, 1584 Sokak'ta bulunan bir zincir markete ait lojistik deposunun bahçesinde bulunan plastik ve ahşap paletlerin bulunduğu alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: İHA

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