Üsküdar’da Yasaklı Bölgede Kaçak Midye Avcılığına Operasyon!

Üsküdar'da yasaklı bölgede mide avcılığı yaptığı iddia edilen T.S. adlı 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, yaklaşık 1 ton kaçak midye ele geçirildi.

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Üsküdar’da Yasaklı Bölgede Kaçak Midye Avcılığına Operasyon!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı devriye görevi sırasında Üsküdar Kuzguncuk Parkı sahil kıyısında bir araca deniz canlısı yüklendiğini tespit etti. Şüpheli görülen minibüs durduruldu, sürücü T.S. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 tonu bulan 50 çuval midye ele geçirildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Gözaltına alınan kaçak midye avcısı T.S.’ye 1380 sayılı su ürünleri kanuna göre ‘yasak yerde midye avcılığı yapmak’ suçundan toplam 26 bin 242 lira para cezası kesildi.

1 TON MİDYE DENİZE GERİ DÖKÜLDÜ

Ele geçirilen 1 ton civarındaki midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi.

Kaçak olarak toplanan çuvallar dolusu midyelerin başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere Türkiye piyasasına sürülmek üzere avlanıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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