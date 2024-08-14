Şehirlerarası Hırsızlık! Çalıntı Otomobille Gidip Motosiklet Çalıp Döndüler

Osmaniye'de önce park halindeki otomobili çalıp çekici üzerinde Gaziantep'e götürerek depoya saklayan hırsızlar, daha sonra motosiklet çalarak Osmaniye'ye geri döndü. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Şehirlerarası Hırsızlık! Çalıntı Otomobille Gidip Motosiklet Çalıp Döndüler

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, geçtiğimiz günlerde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayının failleri yakalandı. Polis ekipleri, 217 saatlik kamera kaydı incelemesiyle hırsızların otomobili çalmadan önce detaylı bir çevre araştırması yaptığını, çalınma sırasında 2 kişinin çevre güvenliğini sağladığını ve otomobili çalarak yakalanmamak için ara sokaklardan kaçtığını tespit etti.

Çalıntı otomobilin, çekici ile Gaziantep'e götürülerek bir depoda saklandığı belirlendi. Hırsızların daha sonra motosiklet çalarak Osmaniye'ye geri döndüğü öğrenildi. Hasan T. ve Muhammed K. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hasan T. tutuklanırken, Muhammed K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

31 Yıl Hapisle Aranıyordu... Kıyafetini Değiştirmek İçin Eve Gelince Yakalandı31 Yıl Hapisle Aranıyordu... Kıyafetini Değiştirmek İçin Eve Gelince YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Osmaniye Gaziantep
Üsküdar’da Yasaklı Bölgede Kaçak Midye Avcılığına Operasyon! Üsküdar’da Yasaklı Bölgede Kaçak Midye Avcılığına Operasyon!
Naci Görür Yine İşaret Etti! Deprem Olacak Yerleri Tek Tek Açıkladı Naci Görür Yine İşaret Etti! Deprem Olacak Yerleri Tek Tek Açıkladı
Ebru Şallı’dan Cildi Porselen Gibi Yapacak Tarif… 3 Malzeme ile Yapılıyor, Resmen Gençleştiriyor Ebru Şallı’dan Cildi Porselen Gibi Yapacak Tarif…
İstanbul'da Endişelendiren Tablo: Tabut Binalar Yerli Yerinde! İstanbul'da Endişelendiren Tablo
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi! 'Tatlıya Bağlandı' CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi
Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması: 'Konuşmak İçin Erken Ama...' Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması
Toplantıda Konuşulanlar Ortaya Çıktı: MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış
Gözler Ankara'daki Kritik Programda! Kimler AKP'ye Katılacak? Yeni Kulisler Ortaya Çıktı AKP'ye Katılımlara İlişkin Yeni Kulisler Ortaya Çıktı
Bakanlık Açıkladı: Emekliler Artık Tek Kuruş Ücret Ödemeyecek Emekliler Artık Tek Kuruş Ücret Ödemeyecek