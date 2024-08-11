31 Yıl Hapisle Aranıyordu... Kıyafetini Değiştirmek İçin Eve Gelince Yakalandı
Bursa'da 31 yıl 20 gün hapis cezası ile aranan hırsız, evine kıyafetini değiştirmek için gelince yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hırsızlık suçundan 31 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Yaklaşık 1 aydır polisten kaçan F.K. Hacivat Mahallesi'nde bulunan evine üzerindeki kıyafetleri değiştirmeye geldiği sırada polis ile karşılaştı. Şüpheli, polis ile yaşadığı kovalamaca sonucu yakalandı.
Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA