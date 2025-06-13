Bakanlıktan Toplatma Kararı: Küpe ve Kolye Ucunda Kimyasal Risk Tespit Edildi

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yapılan yeni bildirime göre "Miki Mini Küpe Kolye Ucu Çelik Set" ürününde nikel tespit edildi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Bakanlıktan Toplatma Kararı: Küpe ve Kolye Ucunda Kimyasal Risk Tespit Edildi
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Tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit ettiği belirlenen ürünlerin, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurulması devam ediyor.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yapılan yeni bildirime göre "Miki Mini Küpe Kolye Ucu Çelik Set" ürününde kimyasal sağlık riski tespit edildi.

"Samet Grup Temizlik Medikal Bujiteri Tekstil Züccaciye" tarafından üretilen ürün "Serbest Nikel" testinden "Kalır" sonuç aldı.

Ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verildi.

Bakanlıktan Toplatma Kararı: Küpe ve Kolye Ucunda Kimyasal Risk Tespit Edildi - Resim : 1

NİKELİN ZARARLARI

Nikel, insan sağlığı üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olabilen bir metaldir. Özellikle gıda, takı, kozmetik veya tekstil ürünlerinde nikel bulunması, bazı bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte nikelin insan sağlığına olası zararları:

1. Alerjik reaksiyonlar (Nikel Alerjisi)

En yaygın sağlık sorunudur.
Deriyle temas ettiğinde, özellikle hassas kişilerde kontakt dermatit (kızarıklık, kaşıntı, kabarma) oluşturabilir.

2. Solunum yolu tahrişi

Nikel tozları veya buharları solunduğunda burun ve akciğerlerde tahriş oluşabilir.
Uzun süreli ve yoğun maruziyet, özellikle endüstriyel alanda çalışan kişilerde astım benzeri solunum sorunlarına yol açabilir.

3. Kanser Riski

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), nikel bileşenlerini "insanlar için kanserojen" olarak sınıflandırmıştır.

Özellikle nikel bileşenlerinin solunması, akciğer ve burun kanseri riskini artırabilir. Bu durum daha çok sanayi işçilerinde görülür.

4. Sindirim sistemi üzerindeki etkiler

Ağız yoluyla fazla miktarda alınması durumunda mide bulantısı, kusma, ishal gibi şikayetlere yol açabilir.
Gıda ürünlerinde nikel kalıntısı bulunması bu nedenle önemli.

5. Böbrek ve karaciğer hasarı

Yüksek dozda nikel maruziyeti, uzun vadede karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.

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