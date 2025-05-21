Bakanlıktan İSKİ'ye 3,3 Milyon TL Arıtmasız Deşarj Cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ), Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde tespit edilen çevre ihlali nedeniyle 3 milyon 343 bin 688 lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin çevre denetimleri kapsamında gerçekleştirdiği incelemede, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan doğrudan denize deşarj edildiği belirlendi.

Çevre Kanunu'na aykırı bu işlem nedeniyle İSKİ'ye para cezası kesilirken, ihlalde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. Bakanlık, çevresel denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: AA-DHA