Bakanlıktan İSKİ'ye 3,3 Milyon TL Arıtmasız Deşarj Cezası

Ambarlı Atık Su Arıtma Tesisi'nde kentsel atık suların denize arıtılmadan bırakıldığı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İSKİ'ye 3 milyon TL'yi aşkın ceza kesti.

Bakanlıktan İSKİ'ye 3,3 Milyon TL Arıtmasız Deşarj Cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ), Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde tespit edilen çevre ihlali nedeniyle 3 milyon 343 bin 688 lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin çevre denetimleri kapsamında gerçekleştirdiği incelemede, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan doğrudan denize deşarj edildiği belirlendi.

Çevre Kanunu'na aykırı bu işlem nedeniyle İSKİ'ye para cezası kesilirken, ihlalde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. Bakanlık, çevresel denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

İSKİ'den Gündem Olan Görüntülere Açıklama: Marmara Denizi'ne Atık Su mu Akıtılıyor?İSKİ'den Gündem Olan Görüntülere Açıklama: Marmara Denizi'ne Atık Su mu Akıtılıyor?Güncel

Sarıyer'den Sonra Şimdi de Gaziosmanpaşa! Yol Çöktü, Ortalık Savaş Alanına Döndü... Binalar Tahliye EdildiSarıyer'den Sonra Şimdi de Gaziosmanpaşa! Yol Çöktü, Ortalık Savaş Alanına Döndü... Binalar Tahliye EdildiGüncel

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
İSKİ Para cezası
Erzincan'da Kayıp Olarak Aranıyordu... Cem Eren Yaylagül’ün Cansız Bedeni Bulundu Kayıp Olarak Aranıyordu... Acı Haber Geldi
Türk Dünyası Macaristan'da Buluştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Liderlerle Aynı Karede Cumhurbaşkanı, Macaristan'da Liderlerle Aynı Karede
İlk Vukuatı Değilmiş! Ortaokuldaki Şiddet İçin Harekete Geçildi İlk Vukuatı Değilmiş! Ortaokuldaki Şiddet İçin Harekete Geçildi
2025'in Yeni Trendi Oldu! Çaya 1 Yaprak Ekleyin, Gençliğinize Geri Dönün 2025'in Yeni Trendi Oldu! Çaya 1 Yaprak Ekleyin, Gençliğinize Geri Dönün
Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş
AKP'li Başkan Hakkında Skandal İddia: İşçileri Kendi Çiftliğinde Çalıştırmış AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Hakkında Skandal İddia
ÇOK OKUNANLAR
Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış Başladı! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor, 2 İlçe Gözden Çıkarıldı Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı! Tam 20 Yıl Sürecek Rekor İhaleye Onay Çıktı, Devreye Gireceği Tarih Netleşti Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Sürprizi: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Kapsayacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Sürprizi: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Kapsayacak
SGK Uzmanı Emin Yılmaz SSK, BağKur ve Memur Emekli Maaşını Tek Tek Hesapladı! İşte Emekli ve Memur Maaş Artış Oranları SGK Uzmanı Emin Yılmaz SSK, BağKur ve Memur Emekli Maaşını Tek Tek Hesapladı
Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zammı Açıkladı Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: İşte Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zam