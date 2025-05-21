Türk Dünyası Macaristan'da Buluştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Liderlerle Aynı Karede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'daki Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’nin ardından liderlerle Budapeşte manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Türk Dünyası Macaristan'da Buluştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Liderlerle Aynı Karede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türk dünyasının birlik ve dayanışma içinde geleceğe yürüyebileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın zirveye ev sahipliği yapmasının önemine dikkat çekerek, Orta Koridor Projesi'nin stratejik değerini öne çıkardı.

Gazze, Kafkaslar ve Ukrayna savaşına da değinen Erdoğan, Türk devletlerinin sadece ekonomik değil, insani sorumluluklar bakımından da bölgesel ve küresel sorunlara duyarlı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatın sekreterya bütçesinin artırılması gerektiğini vurgularken, Nevruz'un Türk Devletleri Teşkilatı Nevruz Günü ilan edilmesini de önerdi. Zirvede alınan kararların Budapeşte Deklarasyonu ile hayata geçirileceğini söyleyen Erdoğan, Türk dünyasının karşılıklı saygı ve kardeşlik içinde ilerleyeceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Budapeşte manzarası önünde devlet ve hükümet başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çekimine katıldı.

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Kaynak: DHA

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