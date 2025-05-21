Erzincan'da Kayıp Olarak Aranıyordu... Cem Eren Yaylagül’ün Cansız Bedeni Bulundu

Otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Yaylagül'ün yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında ekipler, Çatalarmut köyü yakınlarındaki Göyne Barajı’na yoğunlaştı. AFAD ekiplerine, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi de destek verdi.

Sabah saatlerinde baraj gölü kıyısında Yaylagül’e ait otomobil bulunurken, ardından göl içerisinde genç adamın cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Yaylagül'ün naaşı, otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yaylagül’ün bekar olduğu ve cezaevinde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA