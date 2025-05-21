AKP'li Başkan Hakkında Skandal İddia: İşçileri Kendi Çiftliğinde Çalıştırmış

Bu yıl nisan ayında sendika şube başkanını yumruklayan, greve çıkan işçilerin çadırına saldıran ve belediyenin memurunu darp etmekle gündeme gelen AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki şimdi de Bolu’daki çiftliğiyle gündeme geldi. İddialara göre Tiryaki, belediye işçileri tehdit ederek çiftliğinin inşasında çalıştırdı.

Nefes’in haberine Tiryaki Bolu’daki villasının inşaatına 30’dan fazla işçiyi zorla götürdü.

‘İŞSİZ KALIRSINIZ’

Belediyedeki görevli amirlerinin, “Akşam hazırlanın, sabaha karşı yola çıkacağız. Bolu’ya gideceğiz, Veysel Bey’in çiftliğinde çalışacağız” dediğini söyleyen işçi Hakkı Dönmezoğlu skandalı şöyle aktardı:

“Ben karşı çıktım, ‘İşinizden olursunuz’ dediler. 30’dan fazla işçiyi götürdüler. Çöp poşetleri, tırmıklar, kazma, kürek gibi malzemeleri belediyeden yükleyip yola çıktık. Su malzemeleri, hortum gibi malzemeler başka araçla geldi. Oraya bir gittik, çalışan herkes bizim arkadaşlarımız. Orada, ağaç budama, taş temizleme gibi bir sürü iş yaptırdılar. Altyapı çalışması yapanlar var, tesisatını yapanlar var. Bütün malzemeler belediyeye ait. Muhtemelen villanın yerini öğrenmemizin önüne geçmek için gece götürüp gece geri getirdiler bizi.”

‘HALILARI YIKATTILAR’

Olaya diğer tanığı Murat Baloğlu da şunları anlattı:

“Villa arazisindeki bütün pislikleri bize toplattırıp yaktırdılar. Belediyenin çöp konteynerini, işçi arabası, çöp poşetini araçlara yükledik. Belediyenin malzemeleriydi bunlar. Villanın içindeki halıları bile arkadaşlarımız yıkadı. Orada çalıştığımız için herhangi bir ücret de almadık. 30’dan fazla kişiyi aç, susuz çalıştırdılar.”

Altındağ Belediyesi yetkilileri ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Haber Merkezi