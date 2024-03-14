Belediye işçilerinin mücadelesi sonuç verdi: Alacakları kısmen ödendi

Geriye dönük zamları ödenmeyen Altındağ Belediyesi işçilerinin direnişi sonuç verdi. Alacaklarının bir kısmı ödendi.

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Belediye işçilerinin mücadelesi sonuç verdi: Alacakları kısmen ödendi

Ankara'da Altındağ Belediyesi emekçileri, kazanılmış haklarını alamamaları üzerine önce Hizmet-İş sendikası sonra belediye binası önünde direnişe geçmişti.

Hakları için iş bırakan belediye işçileri kısmi de olsa kazanım elde etti.

Patronların Ensesindeyiz Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı'ndan yapılan açıklamada alacaklarının büyük bir kısmının bugün işçilerin hesabına yatırıldığı duyuruldu. Kalan ödemelerin de gecikmeksizin yapılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Geriye dönük zamların ödenmesine ilişkin mahkeme kararının uygulanmadığını belirten işçiler, söz konusu miktarın SGK'ye ödendi olarak gösterildiğini ancak kendilerine verilmediğini aktarmıştı.

İşçiler, hakları için geçtiğimiz ay da iş bırakmış, alacaklarının bir kısmı ödenmişti.

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