İstanbul'da metro durağında intihar girişimi: İstasyon işletmeye kapatıldı

İstanbul’da Mecidiyeköy’deki metro durağında bir yurttaşın intihar ettiği duyuruldu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada Mecidiyeköy istasyonunun kapatıldığı belirtilirken, ulaşımın Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında sürdüğü bildirildi.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.