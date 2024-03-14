İstanbul'da metro durağında intihar girişimi: İstasyon işletmeye kapatıldı
İstanbul'da Mecidiyeköy metro durağında bir yurttaş intihar girişiminde bulundu. İstasyon işletmeye kapatıldı.
İstanbul’da Mecidiyeköy’deki metro durağında bir yurttaşın intihar ettiği duyuruldu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada Mecidiyeköy istasyonunun kapatıldığı belirtilirken, ulaşımın Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında sürdüğü bildirildi.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 14, 2024
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal…