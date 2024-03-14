Manisa’da HIV şoku

Manisa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 yabancı uyruklu kadından 1’inde AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü tespit edildiği aktarıldı.

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Manisa’da HIV şoku

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadından 1’inde AIDS hastalığına yol açan HIV tespit edildi.

Yabancı ülkelerden Salihli’ye getirilen kadınlara fuhuş yaptırıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belirlenen 2 ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda ekipler, Özbekistan uyruklu 3 kadını suçüstü yakaladı. Bu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan sağlık kontrollerinde fuhuş yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu kadınlardan birisinin HIV virüsü taşıdığı belirlendi. Özbekistan uyruklu kadınların yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. (59) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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