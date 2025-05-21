İlk Vukuatı Değilmiş! Ortaokuldaki Şiddet İçin Harekete Geçildi

İstanbul’un Pendik ilçesinde Ergenekon Ortaokulu’nda bir öğretmenin tahtaya kaldırdığı öğrencisine fiziksel şiddet uyguladığı görüntüler kamuoyunda infial yaratırken, bu görüntülerin öğretmenin ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı.

Şiddet uygulayan öğretmen hakkında soruşturma başlatılırken, sınıftaki öğrencinin ablası Gül Ak, "Bugün sabah saatlerinde kardeşimin arkadaşına öğretmen tarafından şiddet uygulanıyor. Aslında bu daha önce benim kardeşime ve arkadaşlarına da olmuş ama korkudan bize söyleyememişler. Bugün yaşanan olayda kardeşim dayanamayıp görüntüleri çekmiş ve eve gelip bize gösterdi. Biz de hemen okula gelip dilekçemizi verdik, şikayetimizi yaptık. Darp edilen kızın ailesi başta 'siz karışmayın, biz hallederiz' dedi ama ben susmadım" açıklamasını yaptı.

Aynı öğretmenin kendisine de şiddet uyguladığını iddia eden B.S. ise, "Resim öğretmenimiz D.A. tarafından darp edildim. Durduk yere yanıma gelip omzuma yumruk attı. Sürekli beni suçluyor. Hatta bana 'sen bana sarkıntılık yapıyorsun, pavyon güvenliği olursun' dedi. Bunları söylemek istemiyordum ama artık dayanamıyorum. Merdivenden inerken beni itti, neredeyse düşüyordum. Hiçbir sebep yokken bir anda bağırıp çağırıyor, yumruk atıyor. Diğer arkadaşlarıma da aynı şekilde davranıyor. Her gün sinirli olduğunda bize çatıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Y.L. de "Ben çok sık okula gelmiyordum. Bir gün geldiğimde çantam sıranın üstündeydi. Öğretmen geldi ve çantayı üstüme fırlattı. Montumdan hırpalayarak 'sen niye böylesin' dedi. Ağza alınmayacak sözler söyledi. Bu ilk de değil, daha önce de yaptı. Sadece konuşanlara değil, konuşmayanlara bile yapıyor" dedi.

Görüntülerin sosyal medyada infial yaratmasının ardından, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA