Bakanlık Ankara'daki bombalı saldırıda ilk kimliği açıkladı
İçişleri Bakanlığı Ankara'da dün düzenlenen saldırıyı gerçekleştirenlerden ikinci şahsın da kimliğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, dün yapılan bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliğini açıkladı.
Yapılan DNA incelemesi sonucunda saldırıyı yapanlardan birinin "Kanılar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik (2) terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.
Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir.
Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."
Kaynak: Gerçek Gündem