Bakanlık Ankara'daki bombalı saldırıda ilk kimliği açıkladı

İçişleri Bakanlığı Ankara'da dün düzenlenen saldırıyı gerçekleştirenlerden ikinci şahsın da kimliğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Bakanlık Ankara'daki bombalı saldırıda ilk kimliği açıkladı

İçişleri Bakanlığı, dün yapılan bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliğini açıkladı.

Yapılan DNA incelemesi sonucunda saldırıyı yapanlardan birinin "Kanılar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi.

Savcılıktan yayın yasağı kararı | Meclis'in açıldığı gün Ankara’da terör eylemi | İçişleri Bakanı: Etkisiz hale getirildilerSavcılıktan yayın yasağı kararı | Meclis'in açıldığı gün Ankara’da terör eylemi | İçişleri Bakanı: Etkisiz hale getirildilerGüncel

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik (2) terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir.

Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ankara Saldırı İçişleri Bakanlığı PKK
Son Güncelleme:
Zeytinburnu'nda istinat duvarı çöktü: 4 araç hasar gördü Zeytinburnu'nda istinat duvarı çöktü: 4 araç hasar gördü
Resimdeki kadını sadece 10 saniyede bulabilen mükemmel bir zekaya sahip Resimdeki kadını sadece 10 saniyede bulabilen mükemmel bir zekaya sahip
Çöp diye atıyorduk! 1 tanesi bile oysa o derdi önlemeye yetiyormuş... Çöp diye atıyorduk! 1 tanesi bile oysa o derdi önlemeye yetiyormuş...
Ünlü rapçi Şehinşah konsere giderken kaza yaptı Ünlü rapçi Şehinşah konsere giderken kaza yaptı
ÇOK OKUNANLAR
ORC sonuçları yayınladı: Adanalıların belediye başkanlığı için tercihi kim oldu? Adanalıların belediye başkanlığı için tercihi kim oldu?
Yarın başlıyor: Green Card başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? Yarın başlıyor: Green Card başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli?
MasterChef'te elenen şampiyon isimden sitemli paylaşım MasterChef'te şampiyon isim elendi
Kardeşi serbest bırakılan Dilan Polat: Çektiğim sancının hesabını Allah soracak elbet Kardeşi serbest bırakılan Dilan Polat: Çektiğim sancının hesabını Allah soracak elbet
40 yaşından sonra zengin olacak 3 burç belli oldu 40 yaşından sonra zengin olacak 3 burç belli oldu