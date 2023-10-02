Ünlü rapçi Şehinşah konsere giderken kaza yaptı

Şehinşah adıyla tanınan ünlü rap sanatçısı Ufuk Yıkılmaz, Ankara’ya konsere gittiği esnada Sakarya’da kaza geçirdi. Şarkıcı, geçirdikleri kazayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Dün İstanbul’dan Ankara’ya giden rap sanatçısı Şehinşah, Sakarya’da kaza yaptı. Şehinşah adıyla tanınan rapçi Ufuk Yıkılmaz, geçirdikleri kazayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıcı yaptığı paylaşımda, “Sakarya yolunda kaza geçirdik ama şükür kimsede bir sıkıntı yok. Ankara konserine yetişeceğiz inşallah. Ayrıca Canbay&Wolker kardeşlere de şifa diliyorum, biran evvel aramıza dönmeleri dileği ile” ifadelerine yer verdi.



Kaynak: İHA