İYİ Parti'nin İzmir adayı Ümit Özlale'den İstanbul ve Ankara açıklaması: İmamoğlu'nun 'İstanbul İttifakı' çıkışı için ne dedi?

İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, T24’ten Cansu Çamlıbel’in sorularını yanıtladı.

Özlale, İstanbul ve Ankara’daki yarış için de önemli açıklamalarda bulundu.

Özlale, partisinin 81 ilde aday çıkarma stratejisinin arkasında olduğunun altını çizerek, “Genel Başkan Yardımcısı olarak şunu söyleyebilirim; oralarda da bizden aday koyacağız. CHP Ankara'da Mansur Bey'i açıkladı. Onun karşısına bir aday koyacağız. 28 Mayıs sonrasındaki tablo bize siyasetin iki ittifak arasına sıkışmış bu haliyle Türkiye'nin önümüzdeki dönem sorunlarına çözüm üretemeyeceğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

Özlale, “Ben her iki ilde de farklı adaylarla gidilmesi, yani İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girmesi konusunda ısrarcıyım. Ama dediğim gibi bu benim kişisel görüşüm. İYİ Parti'nin her ilde güçlü adaylarla seçmenin karşısına çıkması gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında bu iş Divan'a gelirse benim de bir oyum olur. Ben de kendi kararımı o ölçüde Divan'da kullanırım. Oradan hangi karar çıkar onu tam bilemem ama benim şu aşamadaki hissiyatım bizim bütün illerde kendi adaylarımıza gideceğini şeklindedir” açıklamasını yaptı.

İYİ PARTİ'NİN İZMİR ADAYINDAN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

İYİ Partili Özlale, Ekrem İmamoğlu’nun ‘İstanbul İttifakı’ çıkışına yönelik de değerlendirmede bulunarak, bu ittifakın olup olmayacağı da ‘İmamoğlu’nun kendi elinde’ yorumunu yaptı.

Özlale, konuya ilişkin şunları söyledi:

Ekrem Bey, kendi konuşmasında belirttiği "İstanbul İttifakı"nı sağlamak için sadece bizimle değil, diğer partilerle de konuşma yapacaktır. O ittifakı sağlayıp sağlayamama ve günün sonunda da aday olup olmama şu anda Ekrem Bey'in elinde. Buradan Meral Akşener'in, 26 Ağustos'taki konuşmasına gidelim. Akşener orada ‘Partinin menfaatlerine ve ülkenin menfaatlerini uygun olduğu sürece ittifaklar değil ama işbirliklerine kapalı değiliz’ dedi. Eğer Sayın İmamoğlu, İstanbul etrafında o ittifakı oluşturma niyetinde ise partilere gelecektir. Kendisi partilere geldiği zaman da bizler o durumu değerlendirebiliriz. Ama o zamana kadar mutlaka İYİ Parti kendi İstanbul adayını da aynı diğer partilerde olduğu gibi çıkartacaktır.

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