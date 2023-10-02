Tanrıkulu ve 3 milletvekilinin fezlekesi Meclis'e ulaştı

Aralarında CHP'li Tanrıkulu'nun da bulunduğu 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı.

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Tanrıkulu ve 3 milletvekilinin fezlekesi Meclis'e ulaştı

Aralarında CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı.

Erdoğan'ın hedefinde yine Sezgin Tanrıkulu var: "Bu topluluk bu sözde milletvekillerine gereken dersi gerektiği zamanda en ideal şekilde verecek"Erdoğan'ın hedefinde yine Sezgin Tanrıkulu var: "Bu topluluk bu sözde milletvekillerine gereken dersi gerektiği zamanda en ideal şekilde verecek"Siyaset
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NE OLMUŞTU?

CHP Diyarbakır Sezgin Tanrıkulu, TV100 canlı yayınına telefonla bağlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, "TSK'nin yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan" diyen Tanrıkulu, "Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen... Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı? Daha yeni Roboski Uludere oldu... Sizler de eleştirel yaklaşamadığınız için Türkiye bu noktaya geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatılmış, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetin farklı isimlerinden sert açıklamalar gelmişti.

Başsavcılığın soruşturma kararı sonrası Tanrıkulu ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

Tanrıkulu açıklamasında, "Geçmişteki hakikatler, şimdiki siyasi pozisyonlarınıza göre eğilip bükülemez, değiştirilemez. Hakikatler siz linç ettiğinizde de ortadan kalkmaz" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu ve 3 milletvekilinin fezlekesi Meclis'e ulaştı - Resim : 3

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