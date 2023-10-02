Özgür Özel, ‘Ebabil Harekatı’nın ne olduğunu hatırlattı: Deşifre etmiştim

Dün Ankara’da İçişleri bakanlığının önünde bombalı saldırı düzenlenmişti. Bu olaydan sonra Soylu’ya yakın Twitter hesapları, saldırıdan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı sorumlu tutmuştu. Bu hesaplardan biri de Soylu’ya yakın Ebabil Harekatı’ydı. Söz konusu hesap, bir süre sonra bu tweet’i sildi ve yeni bir tweet paylaşarak hesabın kapatılacağını açıkladı: “Bugün Ebabil Harekatı hesabından atılan tweet kabul edilemez! Bunu asla kabul etmiyor ve Ebabil Harekatı’nın sosyal medya hesabını kapatıyoruz.”

Dün akşama doğru da harekatın Twitter hesabı kapandı.

CHP Genel Başkanlığı’na aday olan Grup Başkanı Özgür Özel, bugun (2 Ekim) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce ‘Ebabil Harekatı’ isimli trol organizasyonunu deşifre ettiğini söyledi. Özel, ‘‘Bir santim eğilmeyiz. Biliriz ki biz bir santim eğilirsek Bunlar bu millete diz çöktürürler’’ diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Özel, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlığını yapan Emin Şen’in SM360 ve Native isimli şirketleri üzerinden kamudan aldığı ihalelerle, "sosyal medya trollerine ödeme yaptığını" iddia etmişti. Özel, Şen’in Ebabil Harekâtı adlı yapılanmayı yönlendirdiğini belirtmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde Şen, "Bakan müşaviri" olarak kayıtlıyken Özel’in açıklamaları sırasında bu kayıt, "Danışman" olarak değiştirilmişti. Ardından bakanlıktan yapılan açıklamada, “Emin Şen, kadrolu çalışan değildir. Uzun süredir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya danışmanlığı yapmaktadır” denilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem