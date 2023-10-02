Ülkeye kaçak getirilen lüks araçlara tedbir konuldu: Tümer Metin ve Alpay Özalan’ın kızı da listede

Mahkeme kararıyla kaçak getirilen Ferrari, Maserati, Mercedes ve Land Rover marka yüzlerce otomobile tedbir konuldu. Otomobillerin fiyatları 15-20 milyon arasında değişiyor. Dava sonuna kadar, aldığı aracı satamayacak kişiler arasında eski futbolcu Tümer Metin ile AKP’li Alpay Özalan’ın kızı da var.

Son Güncelleme:
Ülkeye kaçak getirilen lüks araçlara tedbir konuldu: Tümer Metin ve Alpay Özalan’ın kızı da listede

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir yıldır süren ‘kaçak otomobil’ soruşturması tamamlandı. Ticaret Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sonrası bir ithalatçı firma ve 8 kişiye ‘kaçakçılık’ davası açıldı.

ÇİFTE FATURA KULLANILDI

Dava dosyasına göre, kaçak getirilen otomobil sayısı 416. Türkiye’de satışı yapılan en pahalı otomobiller sıralamasında başı çeken markalardan oluşan bu otomobiller Almanya’da kurulu paravan bazı firmalar üzerinden alındı.

Dosyaya göre, söz konusu araçlar için çifte fatura düzenlendi. Gümrüğe beyan edilen fatura ile gerçek fatura arasında önemli fark söz konusuydu. Bu sayede, milyonlarca liralık vergi kaçağı oluştu.

Ülkeye kaçak getirilen lüks araçlara tedbir konuldu: Tümer Metin ve Alpay Özalan’ın kızı da listede - Resim : 1

O OTOMOBİLLERE TEDBİR KONULDU

Soruşturma sürecinde, anılan otomobillere tedbir konuldu. Bu kararla birlikte, bu araçlar yargılama sonuna kadar başka kişi veya firmaya devredilemeyecek. Piyasa değeri 15-20 milyon lira arasında değişen 416 otomobilin, 402 şirket ve şahıs adına kayıtlı olduğu belirlendi. Söz konusu araçların, sahipleri tarafından kullanılmasına bir engel ise yok.

Ülkeye kaçak getirilen lüks araçlara tedbir konuldu: Tümer Metin ve Alpay Özalan’ın kızı da listede - Resim : 2

ALPAY ÖZALAN’IN KIZI DA LİSTEDE

Mahkemece kabul edilen iddianamede bu kişi ve firmalar da ‘mealen sorumlu’ olarak dosyada yer aldı. Bir başka ifade ile bu kişi veya firmalar da, mahkemenin vereceği hükümden etkilenecek.

Ülkeye kaçak getirilen lüks araçlara tedbir konuldu: Tümer Metin ve Alpay Özalan’ın kızı da listede - Resim : 3
Eski futbolcu Tümer Metin, şimdilerde yorumculuk yapıyor.

Eski futbolcu Tümer Metin, AKP eski milletvekili Alpay Özalan’ın kızı Öykü Özalan (23) ile futbolcu İlkcan Kaya ve Azeri sprint atleti Ramil Guliyev, tedbir konulan aracı olanlar arasında yer alıyor.

Ülkeye kaçak getirilen lüks araçlara tedbir konuldu: Tümer Metin ve Alpay Özalan’ın kızı da listede - Resim : 4
Öykü Özalan ile babası Alpay Özalan.

İŞ İNSANI DA VAR, DOKTOR DA AVUKATTA…

Benzer şekilde Airport AVM’nin ortaklarından Mehmet Kadir Döğme, Bonfilet’in sahibi Hakan Akkoyun, iş insanı Mehmet Safa Acar, Bitexen CEO'su Yahya Tuğyan Erdem, Film yapımcısı Berk Uziyel, EMS Yapı’nın sahipleri Ahmet Murat Mermer ile İbrahim Emre Mermer, Hakan Uzan’ın eski eşi Özlem Kızılkaya da anılan araçları alan kişiler arasında.

Ülkeye kaçak getirilen lüks araçlara tedbir konuldu: Tümer Metin ve Alpay Özalan’ın kızı da listede - Resim : 5

VAKIF BANK’IN ŞİRKETİ DE ALMIŞ

Doktorlar Aşkın Gür Bayık, Şule Güçlü Şakrak, Gözde Karaca Kayan, Asım Kayaalp, Ahmet Metin Bal ve Av. Bışar Özbey ile Kiler GYO, Memişler Çay San. AŞ, Sanko Holding şirketi Süper Air AŞ, Ersan Holding AŞ, Burda Marketçilik AŞ ve Vakıf Bank iştiraki Vakıf Leasing AŞ de ‘gümrük kaçağı’ otomobillerden alanlar arasında yer aldı.

Ülkeye kaçak getirilen lüks araçlara tedbir konuldu: Tümer Metin ve Alpay Özalan’ın kızı da listede - Resim : 6

8 KİŞİYE ‘KAÇAKÇILIK’ DAVASI

Savcılık, kaçak otomobillerin ithalatını Birol Yılmaz’ın sahibi olduğu Otomedya Otomotiv ve Dış Tic. AŞ’nin yaptığını belirledi. Yılmaz’ın yanı sıra, çifte fatura nedeni ile yurtdışına para transferlerini yapan kişilerin ise Cafer Filiz, Hasan Uğurtan, Murat Akbaba, Nurettin Karatay, Oktay Varol, Olcay Yılmaz ve Şevket Çelik olduğu tespit edildi. Bu kişilere ‘kaçakçılık’ davası açıldı. Yargılama ise önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

YARGILAMALAR UZUN SÜRECEK

“Grey market (paralel ithalat) olarak bilinen araçlarla ilgili uzun süredir devam eden soruşturmalar sonucu bugün binlerce arabaya tedbir konmuş durumda” diyen Av. İpek Güvenç “Yeni bir ‘ÖTV affı’ gelmemesi durumunda, iyiniyetli araç sahiplerinin uzun yıllar süren yargılamalara bağlı olarak mülkiyet hakları kısıtlanmış olacak” diye konuştu. Hem hukuki hem de cezai sürecin dikkatli bir şekilde yöneltilmesi gerektiğine işaret eden Av. Güvenç “Burada ayrıca devletin hizmet kusuru da mevcut. Gümrük işlemlerine onay verilmiş, vergileri ödenmiş ve tescili yapılmış araçlar serbest piyasaya girdikten sonra bu kez, iyi niyetli araç sahipleri mağdur ediliyor” diye konuştu.

Etiketler
AKP Alpay Özalan Tümer Metin
Son Güncelleme:
Fayans aralarını parlatan en etkili yol! Kısa sürede tüm lekeleri yok ediyor Fayans aralarını parlatan en etkili yol! Kısa sürede tüm lekeleri yok ediyor
Çocukları ailelerinin cinsel istismarına uğradıklarına inandıran Prof. Zoroğlu, cezaevinden soruları yanıtladı: Ebeveynleri zehirleme planı yumuşatmaymış! Prof. Zoroğlu, cezaevinden soruları yanıtladı: Ebeveynleri zehirleme planı yumuşatmaymış!
Terazi koynunda yılan beslediğini fark ediyor, Koçlar yanlış yollara sapıyor: Günlük burç yorumları Terazi koynunda yılan beslediğini fark ediyor, Koçlar yanlış yollara sapıyor: Günlük burç yorumları
Adını verdik, biz yokuz: İstanbul Sözleşmesi AB'de yürürlüğe girdi İstanbul Sözleşmesi AB'de yürürlüğe girdi
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef'te elenen şampiyon isimden sitemli paylaşım MasterChef'te şampiyon isim elendi
40 yaşından sonra zengin olacak 3 burç belli oldu 40 yaşından sonra zengin olacak 3 burç belli oldu
Soruşturma açılmıştı: 2020 yılında Osman Kavala için tahliye kararı veren hakime ne oldu? 2020 yılında Osman Kavala için tahliye kararı veren hakime ne oldu?
Kardeşi serbest bırakılan Dilan Polat: Çektiğim sancının hesabını Allah soracak elbet Kardeşi serbest bırakılan Dilan Polat: Çektiğim sancının hesabını Allah soracak elbet
Piyasalarda endişeler arttı, dolar/TL yeni rekor kırdı! Dolar/TL'de yeni rekor!