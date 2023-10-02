Çocukları ailelerinin cinsel istismarına uğradıklarına inandıran Prof. Zoroğlu, cezaevinden soruları yanıtladı: Ebeveynleri zehirleme planı yumuşatmaymış!

Çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Salih Zoroğlu, hastası olan çocukları ilaç ve telkinlerle manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla tutuklanmıştı. BirGün yazarı Timur Soykan, Prof. Zoroğlu’nun yanıtlaması için avukatı aracılığıyla sorular gönderdi ve yanıtları köşesinde paylaştı.

“Böylesi tartışmalı bir tanıyı çocuklara koyup onların ailelerini cinsel istismarla suçlamak büyük riskler içermiyor mu” sorusuna Zoroğlu'nun yanıtı şöyle oldu:

“Hastalık, psikiyatri anayasası olan DSM 5’te tanımlı bir hastalıktır, sana bana göresi yoktur yani. “Böylesi tartışmalı” olarak anlattığınız şey, diğer tüm tıp ve bilim dallarında da yaşanmaktadır. Benim tedavi ettiğim hastaların tamamı istismarı yönlendirme olmadan kendisi beyan etti. Polis incelemesinin bu konuda gerçeği ortaya çıkartacağına olan inancım tam. ‘Büyük riskler’ gibi bir ifadeyi seçerek algıda yönlendirme yapmış oluyorsunuz.”

Soykan, "Zoroğlu’nun çocuklara halüsinasyon ve bilinçte bölünme gibi yan etkileri olan Ketamin ilacı verdiği iddia ediliyor. Yani bu ilaç ÇKB’ye benzer yan etkilere neden oluyor. Uzmanlar bu ilaç ile ÇKB teşhisinin kesinlikle konulamayacağını anlatıyor." ifadelerini kullandığı yazısında Zoroğlu’na “Siz bu ilacı çocuklara enjekte ettiniz mi?” diye sorduğunu ve Zoroğlu'nun yanıtını paylaştı:

“Ketamin, çocuklardaki kişilikleri ortaya çıkarmak için değil, bazı seanslarda yaşanılan dayanılmaz acı ve üzüntüyü hafifletebilmek için kullanıldı. Her ilacı olduğu gibi, bunu da dozajına uygun kullandım. Benim Ketamin kullandığım hastalar da 15 yaş üstü olup vücut kitle indeksi bakımından erişkin kabul ettiğimiz hastalardı. Tıpta asıl olan yaş değil hastalıktır. Hasta hikayesi alınırken ve teşhis koyulurken kesinlikle Ketamin kullanmadım.”

Zoroğlu, “Bir kız çocuğunu, babasını çorbasına zehir katarak öldürmeye yönlendirdiğiniz iddiası hakkında ne dersiniz?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Yok çorba yok zehir yok şu yok bu, derken doğrudan bu kasıtla söylenmemiş, bir ergen için fantastik yaklaşımın etki gücünü de bilerek, hastanın tacizcisini öldürme isteğini anlayabildiğimi belirtmek amaçlı kurgusal söylediğimi kavrayabilmeniz için, travma ve DKB bilen ve tecrübeli bir psikiyatrist olmanız mı lazım? Güdümlü bir bakış olmadığında zaten açık çünkü… Terapi sırasında doktor hastayı yargılamaz, yargılamamalı. Hasta size hangi yaklaşımla geliyorsa o tavır ve yaklaşımlarını kabullendiğinizi ve ifade etmekte, hissetmekte özgür olduğunu bilmesini sağlarsınız. Çocuk, faili o anda yok etme, ardından da hemen kendisine zarar verme fikrinde iken, onunla uyumlu ancak bu fikirlerini de o an için yumuşatan/yavaşlatan söylemlerde bulunmak, sadece benim uyguladığım bir yöntem değildir, psikoterapinin temel prensiplerindendir.”

Zoroğlu, çocuklara içinde gizli kamera bulunan kamyonet verdiği iddiasını da yalanladı. Ancak kameradan çıkan görüntülerde, Zoroğlu’nun kamerayı denediği anlar da bulunuyor. Klinikteki seansların kayıtları da kameradan çıktı ve objektif hastalara doğrultulmuştu.

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