Bahçeli'den ortak aday açıklaması: AK Parti ve MHP iç içedir

TBMM'de açılış resepsiyonuna katılan MHP lideri Bahçeli yerel seçime ilişkin 'ortak aday' sorusunu yanıtlayarak, "Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP bir ve iç içedir" dedi.

Bahçeli'den ortak aday açıklaması: AK Parti ve MHP iç içedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kuruluna hitabında kullandığı "Bir gece ansızın gelebiliriz." sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Bahçeli, Erdoğan'ın "terörle mücadeledeki kararlı ve ısrarlı tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu" söyledi.

Bahçeli, Erdoğan ile görüşmelerinde 29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilmesi konusunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlgili bakanlarla da görüşüyor. İleriki günlerde inşallah hayırlara vesile olan bir cevap bulunur." dedi.

Yerel seçimlerde AKP ve MHP'nin ortak adayı olup olmadığı, hangi illerde ortak adım atılacağına dair bir anlaşma sağlanıp sağlanmadığı sorusunu da yanıtlayan Bahçeli, "Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP bir ve iç içedir. İnşallah mahalli idareler seçimlerinde de bu kararlı tutumunu devam ettirecektir." diye konuştu.

Bahçeli, "Bizim adayımız öne çıksın" dedikleri bir il bulunup bulunmadığı sorusuna "Hayır, şimdilik yok. Çalışmalar devam ediyor." yanıtını verdi.

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