Selçuk Özdağ'dan grup yerlerinin olmamasına tepki: 'Çifte standart var'

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, “Genel Kurul’da yerimiz yok. Genel Kurul’da beş partinin grup yerleri var. Bizim grup yerlerimiz şu ana kadar yerine getirilmedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Bey ile kaç defa görüştük… Bir yandan ‘Sivil, özgürlükçü, yeni bir Anayasa yapalım’ diyorsunuz ama öbür taraftan da içtüzüğün amir hükümlerini çiğniyorsunuz. İçtüzük, yasalar, Anayasa uygulanmıyor. Biz sizin hangi sözünüze itimat edeceğiz? Bu süreç içerisinde yapılan bütün muameleler, onlar hangi imkana sahipse aynı imkanlar Saadet ve Gelecek Partisi grubundan esirgeniyorsa burada çifte standart var demektir” dedi.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, TBMM’nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışının ardından Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Özdağ şöyle konuştu:

“GENEL KURUL’DA BEŞ PARTİNİN GRUP YERLERİ VAR. BİZİM GRUP YERLERİMİZ ŞU ANA KADAR YERİNE GETİRİLMEDİ”

“6 Temmuz 2023 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 3 aydır burada çeşitli imkanlara sahip olmak istediğimiz zaman, diğer partilerin imkanlarının aynısına, bize tahsis etmediler. Hep ipe un serdiler. Arabayı yokuşa sürdüler. Her gün bahanelerle, mazeretlerle geldiler. Eğer TBMM böyle yönetiliyorsa vay Türkiye’nin haline. TBMM, kanunların yapıldığı yer. TBMM, şimdi Anayasa yapsın isteniyor. Genel Kurul’da yerimiz yok. TBMM’yi üç aydır iki defa olağanüstü toplantıya çağırdık. Ama Genel Kurul’da beş partinin grup yerleri var. Bizim grup yerlerimiz şu ana kadar yerine getirilmedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Bey ile kaç defa görüştük. Bugün yine aynı şekilde saat 10.30’dan itibaren, Genel Kurul’un açılacağı son bir dakikaya kadar diplomasiyi yürüttük. ‘Bu yaptığınız yanlıştır. Burada bizlere mutlaka yer verilmesi gerekmektedir. Partimizin adının da orada önde olması gerekmektedir’ dedik. Biz niye arkada oturalım? Eğer Meclis içtüzüğünde böyle bir madde yoksa diğer partilerin de tabelalarını kaldırın. Onlar da istedikleri yerlerde otursunlar. Orada bir kaos meydana gelsin. Eğer onlar bir intizam içerisinde belli yerlerde içtüzüğün amir maddelerine göre oturuyorlarsa, teamüller varsa bizim de aynı yerde oturmamız gerekmektedir.

“ONLAR HANGİ İMKANA SAHİPSE AYNI İMKANLAR SAADET VE GELECEK PARTİSİ GRUBUNDAN ESİRGENİYORSA BURADA ÇİFTE STANDART VAR DEMEKTİR”

Bir yandan ‘Anayasa yapmak istiyoruz’ diyeceksiniz, bir yandan ‘Sivil, özgürlükçü, yeni bir Anayasa yapalım’ diyorsunuz ama öbür taraftan da içtüzüğün amir hükümlerini çiğniyorsunuz. İçtüzük, yasalar, Anayasa uygulanmıyor. Biz sizin hangi sözünüze itimat edeceğiz ve güven vereceksiniz bize? O nedenle biz diyoruz ki bu süreç içerisinde yapılan bütün muameleler, onlar hangi imkana sahipse aynı imkanlar Saadet ve Gelecek Partisi grubundan esirgeniyorsa burada çifte standart var demektir. Hukuk, çifte standardı kabul etmez. Biz bugüne kadar diplomasiyi nezaket çerçevesinde yürüttük. Taleplerimizin tamamını ya randevu alarak veyahut da yazılı olarak bildirdik. Bugüne kadar uymadılar. Bugüne kadar her şeyde bize zorluk çıkarttılar. Bundan sonra biz haklarımızı alma konusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bugün de Genel Kurul açılırken biz aynı zamanda komisyon masalarında oturacaktık. Bakanların masalarında oturacaktık. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda biz dedik ki ‘Bugün bir terör faaliyeti oldu. Cumhurbaşkanı gelecek. Aynı zamanda yabancı misyon şefleri buradadır. Bu, Türkiye’nin itibarına gölge düşürür.’ Biz bu hassasiyeti düşünürken aynı hassasiyeti Meclis’i yönetenlerin de düşünmesi gerekmektedir. Biz o nedenle komisyon üyelerinin olduğu yere oturmadık. Numan Kurtulmuş Bey, yeni bir grubun kurulduğunu, onların da oturacakları yerlerin perşembe gününe kadar belirleneceğini söyledi. Arkadaşlarımızla orada konuşma yapacaktık. Usül tartışması açılmasını talep edecektik. Vermeyebilirlerdi. Bulunduğumuz yerde 20 arkadaş konuşurduk. Sesimizi mi kesecekler? Bize disiplin suçu, disiplin cezası mı vereceklerdi? Ne verirlerse versinler. Biz bunu yapardık. Yapacak kadar yüreğimiz var. Milletimizin hukukunu korumak bizim görevimiz.”